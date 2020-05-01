Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на плохое самочувствие

Васильева не очень хорошо себя чувствует. Фото: https://www.instagram.com/vasileva_vtg/

Васильева не очень хорошо себя чувствует. Фото: https://www.instagram.com/vasileva_vtg/

С каким диагнозом артистка попала в больницу – не уточняется.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Народная артистка России Татьяна Васильева вызвала скорую из-за плохого самочувствия. Она заявила, что ее уже доставили в больницу и теперь ждет врача. Непонятно, каковы ее жалобы и будет ли Васильева госпитализирована.

Напоминаем, что до этого СМИ писали, что у актрисы поднялась температура и есть кашель – возможно, она заразилась коронавирусом, но выводы делать рано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Амурской области сбежавший из больницы мужчина с COVID-19 заразил всю свою семью.