Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на плохое самочувствие

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на плохое самочувствие
Васильева не очень хорошо себя чувствует. Фото: https://www.instagram.com/vasileva_vtg/

С каким диагнозом артистка попала в больницу – не уточняется.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Народная артистка России Татьяна Васильева вызвала скорую из-за плохого самочувствия. Она заявила, что ее уже доставили в больницу и теперь ждет врача. Непонятно, каковы ее жалобы и будет ли Васильева госпитализирована.

Напоминаем, что до этого СМИ писали, что у актрисы поднялась температура и есть кашель – возможно, она заразилась коронавирусом, но выводы делать рано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Амурской области сбежавший из больницы мужчина с COVID-19 заразил всю свою семью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актриса больница татьяна васильева
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на плохое самочувствие
Ким Чен Ын наконец появился на публике
Под Гатчиной вспыхнула сухая трава
В Москве от коронавируса за сутки скончались 37 человек
В Лодейном Поле из горящей квартиры спасли человека
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
В Новосибирске полицейскую уволили за планы по штрафам за нарушение карантина
Сбербанк прогнозирует укрепление доллара в 20202 году