В Амурской области сбежавший из больницы мужчина с COVID-19 заразил всю свою семью

После поисков, которые велись несколько дней, полиции удалось обнаружить беглеца и отправить его в больницу.

В то время, когда мужчину искали, тесты на выявление болезни проходили члены его семьи. Итог неутешителен. Инфицированными оказались 5 граждан. Среди них месячный ребенок. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Жителю Благовещенска после лечения придется ответить за свой поступок перед законом.

К сожалению, подобный инцидент далеко не первый. Граждане с положительным тестом на коронавирус сбегают из больниц, подвергая опасности своих близких и окружающих людей. Не пугает их и возможная уголовная ответственность.

В настоящее время, в регионе насчитывается 56 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сбежал пациент из закрытого на карантин по коронавирусу НИИ Вредена.