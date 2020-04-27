В Петербурге сбежал пациент из закрытого на карантин по коронавирусу НИИ Вредена

Учреждение полностью закрыто после массового заражения заражения работников и пациентов.

Новость о побеге подтвердили в экстренных службах. Об этом сообщает ТАСС.

Уже более развернуто историю рассказали в группе «Mash на Мойке» в социальной сети «Вконтакте». Оказалось, что сбежал житель Дагестана, который находился в 17 травматологическом отделении учреждения со 2 апреля. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным, а второй положительным. Результатов контрольного теста несознательный гражданин не дождался.

Возможно, мужчина сбежал через запасной выход, когда вывозились отходы. После побега он сразу же направился домой в Дагестан.

Родные Кадыра.К заявили, что не боятся заразы. Ведь у мужчину нет никаких симптомов. Однако, несмотря на это, врач домой к беглецу все же заглянет, чтобы провести еще одно исследование. Также, мужчине предписано соблюдать самоизоляцию. Правда, в добросовестное выполнение данных мер верится с трудом

Стоит отметить, что официальных заявлений с подробностями инцидента пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из больницы в Озерках сбежал пациент с подозрением на коронавирус.