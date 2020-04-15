Из больницы в Озерках сбежал пациент с подозрением на коронавирус

Из больницы в Озерках сбежал пациент с подозрением на коронавирус
Мужчина контактировал с коронавирусными больными. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчину отправились искать к нему домой, но там его не обнаружили.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили «78.ru», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы номер два в Озерках. Медики обнаружили его пропажу во время вечернего обхода. Мужчина контактировал с зараженными пациентами и тоже может быть болен. Полицейские уже ездили к 49-летнему петербуржцу домой, но там его не обнаружили.

Правоохранители разберутся в обстоятельствах инцидента. Беглецу грозит наказание в виде штрафа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбежавший из обсерватора петербуржец не смог оспорить его принудительное помещение на карантин. Образцов вернулся в Петербург из Швейцарии 21 марта. Через несколько дней он отправился в МФЦ для замены загранпаспорта, где его задержали правоохранители и доставили в пансионат «Заря».

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