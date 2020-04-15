Сбежавший из обсерватора петербуржец не смог оспорить его принудительное помещение на карантин

Сбежавший из обсерватора петербуржец не смог оспорить его принудительное помещение на карантин
Пансионат "Заря". Фото: google.maps

Жителя Петербурга Георгия Образцова на законных основаниях поместили в пансионат «Заря» в Репино, который оборудовали под обсерватор. Позже он сбежал и попытался оспорить решение суда о его принудительном помещении в обсерватор.

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск Образцова к Роспотребнадзору, в котором он требовал отменить его принудительную изоляцию в обсерваторе, сообщили в пресс-службе Объединенных городских судов.

«Суд в удовлетворении административных исковых требований отказал»,- говорится в сообщении.

Образцов вернулся в Петербург из Швейцарии 21 марта. Через несколько дней он отправился в МФЦ для замены загранпаспорта, где его задержали правоохранители и доставили в пансионат «Заря».

При этом защита петербуржца заявляла в суде, что Образцов не знал о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию после возвращения из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали врача за нарушение самоизоляции.

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