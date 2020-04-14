В Петербурге оштрафовали врача за нарушение самоизоляции

Специалист контактировал с пациентом, у которого был коронавирус, но не стал сидеть дома две недели.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Фрунзенский районный суд принял решение оштрафовать врача, который нарушил режим самоизоляции после контракта с коронавирусным больным. Ему предстоит выплатить 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что врач не сидел дома, а отправился вместе с женой в магазин. На нем была маска, они находились в машине, но полицейские все равно задержали нарушителя. Специалист должен был оставаться дома, чтобы никого не заразить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве оштрафовали за поход в магазин живущего с больным коронавирусом мужчиной. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.