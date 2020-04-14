В Москве оштрафовали за поход в магазин живущего с больным коронавирусом мужчину

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал за поход в продуктовый магазин мужчину, который живет с инфицированным коронавирусом родственником.

Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

«Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой короновирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица», — рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, сообщает РИА «Новости», сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что мужчина ходил в продовольственный магазин.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 941 029 человек. Скончались 120 926, при этом 460 098 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.