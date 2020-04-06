Стали известны дополнительные симптомы COVID-19

Собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.

Портал Lancet опубликовал работу ученых, в которой говорится, что наиболее часто встречаются следующие дополнительные симптомы: одышка, головные боли и потеря обоняния.

Эксперты также предупредили, что заподозрить у себя заражение можно в случае наличия общего недомогания и растерянности, что особенно характерно для пожилых инфицированных.

Повышенная температура встречается у 98% пациентов, кашель — у 76%, боль в мышцах или усталость — у 44%. Также у многих бывают одышка — 55%, и головные боли — 8%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выздоровел 51 человек, болевший коронавирусом.