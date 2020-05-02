Руководство Олимп-ПФЛ убеждено в досрочном завершении сезона

Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) считает, что нужно завершить нынешний сезон досрочно из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимп-ПФЛ.

Руководители Олимп-ПФЛ убеждены, что возобновить текущий розыгрыш не представляется возможным из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Возможностей доиграть первенство летом в ПФЛ также не видят.

Окончательное решение относительно сезона ПФЛ примет исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.