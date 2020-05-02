Министр спорта назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия, при которых возможно возобновление Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, в адрес Роспотребнадзора отправлен запрос с просьбой предоставить список условий, при которых чемпионат России может быть доигран, сообщает РИА «Новости».

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров», — сказал министр спорта.

Напомним, чемпионат России был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

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