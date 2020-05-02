Спасатели потушили крупный пожар в деревне Малое Забородье

Спасатели потушили крупный пожар в деревне Малое Забородье
Спасатели полностью потушили пламя. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар — в деревне Малое Забородье огонь охватил участок с пиломатериалами. Спасатели справились с пламенем за несколько часов.

Все случилось в субботу вечером, 2 мая. Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 18:20. К месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на спецтехнике.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, к настоящему моменту пламя полностью потушено.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара не приводится, причина произошедшего выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огонь в деревне Малое Забородье охватил 300 «квадратов» открытого участка. В дальнейшем общая площадь пожара увеличилась до 900 «квадратов».

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