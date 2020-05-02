В Ломоносовском районе полыхают 600 «квадратов» пилорамы

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар. Пламя охватило 600 квадратных метров площади с пиломатериалами.

Все произошло сегодня вечером, 2 мая, в деревне Малое Забородье. Сигнал о возгорании поступил дежурному примерно в 18:20. Тогда сообщалось о возгорании на 300 «квадратах». Позже площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел на открытом участке, где расположены пиломатериалы.

В настоящий момент идет локализация пожара, на месте работают 17 сотрудников МЧС, также задействованы четыре спецмашины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части потушили полыхающую кухню на 12-Красноармейской улице. Свидетели случившегося поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях.