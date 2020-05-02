Спасатели потушили полыхающую кухню на 12-Красноармейской

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь охватил пять квадратных метров кухни.

Все случилось вечером в субботу, 2 мая, в доме №3 на 12-ой Красноармейской улице. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видны клубы черного дыма, а также прибывшие спасатели.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, к настоящему моменту спасатели потушили пламя.

Информация о пострадавших и другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники и организаторы автовечеринки у «Газпром Арены» ответят за нарушение ограничений в период карантина. Комитет по законности и правопорядку города будет разбираться в обстоятельствах и даст правовую оценку случившемуся.