Участники и организаторы автовечеринки у «Газпром Арены» ответят за нарушение карантина

Участники и организаторы автовечеринки у &#171;Газпром Арены&#187; ответят за нарушение карантина
Очевидцы поделились кадрами с автовечеринки. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Ночью на Крестовском острове прошла массовая вечеринка. Власти Северной столицы разберутся в обстоятельствах случившегося.

Все произошло минувшей ночью рядом со стадионом «Газпром Арена». Очевидцы поделились кадрами автовечеринки в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Масштабное мероприятие состоялось несмотря на запрет собраний, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщил ТАСС, горкомитет по законности и правопорядку будет разбираться в обстоятельствах и даст правовую оценку случившемуся. В случае, если удастся установить участников и в их действиях будут выявлены правонарушения, их привлекут к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявлено 9 623 новых случая заражения Covid-19. 57 граждан не смогли побороть новый вирус.

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