В Сланцах спасатели потушили горящее здание ТЭЦ

В городе Сланцы Ленинградской области произошел пожар. Спасатели боролись с огнем в здании теплоэлектроцентрали химического завода.

Все произошло в ночь на воскресенье, 3 мая, на улице Заводской. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 23:20. К месту пожара выехали 14 сотрудников на трех специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь распространился на 100 «квадратах» завода.

Горящее здание ТЭЦ было потушено за 45 минут, к 01:05 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили крупный пожар в деревне Малое Забородье. Общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте происшествия работали 17 сотрудников.