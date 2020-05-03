Утром индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,9

Петербуржцы решили провести выходной дома. Однако некоторые соскучились по улице и все же решили выйти наружу утром в воскресенье, 3 мая.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 9:40 индекс самоизоляции составил 3,9 балла.

Большинство горожан все же соблюдают карантин, оставаясь дома. При этом в 8:00 соответствующий индекс составлял 4,0, в 7:00 — 4,3.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.