Роулинг перевела £1 млн пострадавшим от COVID-19 в годовщину Битвы за Хогвартс

Битва за Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Битва за Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов на благотворительность в годовщину Битвы за Хогвартс. Деньги перечислены в пользу бездомных и жертв домашнего насилия, которые оказались в уязвимой ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Как всегда бывает в подобном кризисе, бедные и самые уязвимые страдают сильнее всего, поэтому в память о Битве за Хогвартся, я делаю пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов», — написала Роулинг в Twitter.

Половина суммы переведена в пользу британской благотворительной организации «Кризис», помогающей бездомным. Другая часть передана организации Refuge, которая занимается проблемами домашнего насилия.

Битва за Хогвартс — решающее сражение в серии книг о Гарри Поттере. В финале «Даров смерти» 17-летний волшебник и его соратники столкнулись с Волан-де-Мортом и Пожирателями смерти. Пережить Битву удалось не всем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кризисный центр для женщин просит петербургских отельеров предоставить «горячие» койки для жертв домашнего насилия в период пандемии.