Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая пообщалась с экспертами, чтобы разобраться в проблеме.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем телеведущая Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что выпустила фильм о домашнем насилии, в рамках которого она пообщалась с ведущими экспертами в этой области. Тодоренко заявила, что видео поможет побороть предрассудки и узнать, что делать, если вы оказались на месте жертвы. Блогер добавила, что не жалеет о потерянных титулах, контактах и доверии зрителей, потому что ситуация помогла ей стать лучше.

Напоминаем, что Тодоренко, отвечая на вопрос о домашнем насилии, заявила, что часто в нем виноваты женщины. Они должны создавать определенную атмосферу, чтобы мужчина был всем доволен и не хотел поднимать руку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Тодоренко лишилась звания «Женщина года» из-за слов о насилии. На сайте сказано, что любое насилие и буллинг недопустимы.