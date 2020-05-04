Вор вынес из квартиры менеджера на Дыбенко полмиллиона рублей

В Невском районе Северной столицы злоумышленник вынес из квартиры менеджера полмиллиона рублей, причем часть суммы была в валюте.
В правоохранительные органы утром 3 мая обратился 53-летний менеджер, который рассказал, что в его квартиру в одном из домов по улице Дыбенко пробрался вор. Подобрав ключи, похититель пробрался в двухкомнатную жилплощадь, где, тщательно обыскав пространство, обнаружил драгоценности, ноутбук и наличность.
Все это, включая 382 тысячи рублей, 500 евро и 1450 долларов злоумышленник прихватил с собой. Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту квартирной кражи, передают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Преступник разыскивается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в супермаркетах Санкт-Петербурга за день пресекли три кражи на 17 тысяч.