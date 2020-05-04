Вор вынес из квартиры менеджера на Дыбенко полмиллиона рублей

Вор вынес из квартиры менеджера на Дыбенко полмиллиона рублей
Преступник похитил не только деньги, но и технику и драгоценности. Фото: pixabay.com

В Невском районе Северной столицы злоумышленник вынес из квартиры менеджера полмиллиона рублей, причем часть суммы была в валюте.

В правоохранительные органы утром 3 мая обратился 53-летний менеджер, который рассказал, что в его квартиру в одном из домов по улице Дыбенко пробрался вор. Подобрав ключи, похититель пробрался в двухкомнатную жилплощадь, где, тщательно обыскав пространство, обнаружил драгоценности, ноутбук и наличность.

Все это, включая 382 тысячи рублей, 500 евро и 1450 долларов злоумышленник прихватил с собой. Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту квартирной кражи, передают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Преступник разыскивается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в супермаркетах Санкт-Петербурга за день пресекли три кражи на 17 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
квартирная кража санкт-петербург улица дыбенко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владельца участка под Кингисеппом отвезли в отдел за пьяную стрельбу
Вор вынес из квартиры менеджера на Дыбенко полмиллиона рублей
За сутки в Петербурге провели более трех тысяч тестов на COVID-19
В России за сутки снова выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Ленобласти пассажир такси открыл стрельбу из ружья после конфликта с водителем
Студентка отравилась алкоголем в Купчино, ее госпитализировали
Стало известно, как россияне смогут увидеть воздушный парад в День Победы
Петербургский медик объяснил сложность диагностики коронавируса