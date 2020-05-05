В России вступил в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах

С 5 мая "наливайки" в жилых домах запрещены. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

С 5 мая "наливайки" в жилых домах запрещены. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Со вторника, 5 мая, в России вступает в силу закон о запрете продажи спиртного в небольших заведениях общепита, расположенных в многоэтажках и на прилегающих к ним территориям.

Соответствующий закон был принят Федеральным собранием 17 апреля, а 24 апреля его подписал глава государства Владимир Путин.

Речь в документе идет о заведениях общественного питания, площадь которых меньше 20 квадратных метров.

Регионы получили право вводить дополнительные ограничения, например, увеличивать минимальную возможную площадь таких заведений или полностью запрещать продажу спиртного в общепите, расположенном в жилом доме.

Одной из причин принятия такого закона стали жалобы россиян на частые нарушения общественного порядка около многоэтажек, во дворах и на детских площадках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что половина жителей России не хотят пить алкоголь на самоизоляции.