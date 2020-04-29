Половина жителей России не хотят пить алкоголь на самоизоляции

Половина жителей России не хотят пить алкоголь на самоизоляции
Россияне перестают пить алкоголь. Фото: pixabay

Почти половина российских граждан отказалась от употребления алкоголя в период самоизоляции, введенной в стране из-за коронавируса.

Как говорится в опубликованном на сайте Роскачества исследовании, алкоголь перестали пить 45% опрошенных граждан. Еще 38% россиян решили воздержаться от мучного и сладкого во время карантина, в 35% респондентов больше не едят деликатесы.

Большая часть россиян, отказывающихся от этих продуктов, находится в возрастной группе от 55 лет.

Кроме того, эксперты выяснили, что более половины граждан (57%) не изменили предпочтений во время пандемии, покупая те же продукты, что и раньше, а 27% опрошенных начали обращать внимание на цены, выбирая товары подешевле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России открыли горячую линию по питанию на самоизоляции. Граждане могут получить консультацию по вопросам питания для поддержания здорового образа жизни на самоизоляции.

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