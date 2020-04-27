В России открыли горячую линию по питанию на самоизоляции

В России открыли горячую линию по питанию на самоизоляции
Россиянам расскажут о правильном питании. Фото: pixabay

Для россиян запустили горячую линию по вопросам питания для поддержания здорового образа жизни в период пандемии коронавирусной инфекции. Ее открыли на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, доктора медицинских наук и профессиональные врачи-диетологи будут помогать гражданам, позвонившим на горячую линию, подбирать правильное питания для себя и детей. Эксперты также проконсультируют по вопросам правильного приготовления пищи и использования биологически активных добавок.

Все жители России могут бесплатно позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 150-95-41. Консультации доступны с 9.00 до 21.00 (мск).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горячая линия» МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме. Кроме того, учреждение расширило штаб сотрудников колл-центра.

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