УЕФА создал сайт для возврата билетов на Евро-2020

УЕФА создал сайт для возврата билетов на Евро-2020
Все матчи перенесли на следующее лето. Фото: unsplash.com

Мероприятия пришлось отменить из-за распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций. Все, кто покупали билеты на футбольные матчи, могут вернуть полную стоимость билета на специальном сайте. Евро-2020 планирую провести только летом следующего года и билеты, обещают организаторы, будут действительны. Матчи турнира запланированы с 11 июня по 11 июля, они должны пройти в следующий европейских городах: Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Ожидалось, что в Северной столице состоится сразу три игры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал о проблемах с новым контрактом с «Зенитом». «Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого», — отметил Семак, добавив, что в ближайшее время он не собирается подписывать новый контракт.

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