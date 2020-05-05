Шеф-повар рассказал, как готовятся к банкету в честь Дня Победы в Кремле

На мероприятии ждут ветеранов Великой Отечественной войны и не только.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Легендарный шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал, как в Кремле готовятся к банкету в честь Дня Победы в Кремле. Он отметил, что гостей собираются угощать осетриной, стейками, куриным, гусиным или утиным филе с печеным яблоком, а также кроликом на пару. Повар заявил, что чаще всего участники банкета предпочитают рыбу, а на последнем месте оказывается кролик. Алкоголь покупают на каждого гостя, но обычно выпивается далеко не весь.

Напоминаем, что в этом году власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса – в том числе те, что посвящены Дню Победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нидерландские ученые синтезировали антитело, способное победить коронавирус. Для проведения экспериментов использовались генетически модифицированные лабораторные мыши. Новая разработка показала себя успешно.