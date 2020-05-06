Игорь Шестеркин поделился воспоминаниями об игре в СКА

Бывший вратарь СКА Игорь Шестеркин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился воспоминаниями об игре в петербургском клубе.

«Я был недостаточно готов в СКА, чтобы стать там первым вратарем. А в Америке, может, уже психологически перестроился. Не скажу, что в Петербурге я проиграл конкуренцию. Хотелось играть все больше и больше», — рассказал он, «Матч ТВ».

В мае прошлого года Игорь Шестеркин перешел в клуб НХЛ «Нью-Йорк Рэйнджерс».

В сезоне 2018/2019 регулярного чемпиона КХЛ голкипер сыграл за СКА 28 матчей и отразил 95% бросков. В десяти матчах плей-офф Шестеркин в 90% случаев выручал свою команду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккеист написал, что пришел в команду еще совсем молодым и это были самые лучшие годы в его жизни. За время, проведенное в составе СКА, были завоеваны два Кубка Гагарина, российское чемпионство. Также Шестеркин вспомнил “невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту и парады на Невском”.