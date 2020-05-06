В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве под видом ремонта труб

Пожилая жительница Фрунзенского района Петербурга стала жертвой мошенничества. Трое неизвестных похитили у неё более 74 тыс. рублей под видом капитального ремонта труб.

По данным правоохранителей, в полицию 23 апреля обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила, что в её квартиру на Будапештской улице пришли две женщины и один мужчина. Они представились сотрудниками организации по капремонту жилья и сообщили, что в её квартире необходим капитальный ремонт труб.

«Заявительница передала им 74 400 рублей, получив взамен акт о сдаче выполненных работ и договор, в котором были замазаны последние цифры ИНН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые были задержаны 29 апреля на Ладожском вокзале. Ими оказались жительницы Колпино 24 и 40 лет. Женщины отправлены под арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 84-летняя жительница Петербурга осталась без 100 тыс. рублей из-за мошенников.