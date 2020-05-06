Мамаев о дружбе с Кокориным: «Мы не собираемся держаться подальше друг от друга, выводы сделали»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным. По его словам, футболисты обсуждали между собой ситуацию, из-за которой они сидели в колонии, и сделали выводы.

«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил», — рассказал Мамаев в ходе прямого эфира Instagram телеведущей Тины Канделаки.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы. До конца первого тайма Кокорин и Дзюба забили еще по одному мячу.