Более 190 петербургских врачей лежат в Боткина с коронавирусом

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о медицинских сотрудниках, которые лечатся от коронавируса в инфекционной больнице имени Боткина.

Лисовец сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что на данный момент более 190 медработников находятся в Боткинской больнице, где им оказывают необходимое лечение. Состояние восьми из них оценивается как тяжелое, а четверых поместили на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, по его словам, сейчас Смольный работает над упрощением системы получения денежных компенсаций для медиков, которые заразились коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что медикам полагаются единовременные выплаты в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице скончался врач с коронавирусом.