Tele2 предлагает петербуржцам преимущества в сервисах доставки еды и готовых блюд от партнеров

Tele2 предлагает своим абонентам в Санкт-Петербурге воспользоваться скидками или получить подарки при заказе продуктов питания и готовой еды через сервисы партнеров «Самокат», «Цех85» и «Ginza Доставка», а также в ресторанах и пиццериях города.

Tele2 продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. На этот раз оператор предложил скидки при заказах продуктов и готовой еды в Санкт-Петербурге. В сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» при первом заказе от 500 рублей можно получить скидку в 300 рублей. При последующих заказах от 1000 рублей доступна скидка в 100 рублей. Кроме того, можно на дом получить блюда из популярных ресторанов города с помощью сервиса «Ginza Доставка». Абоненты оператора получат скидку в 20% на заказ от 1500 рублей в сети ресторанов Ginza Project. При заказе с доставкой от 700 рублей в пекарне «ЦЕХ85», покупатель получит в подарок набор трюфелей. Преимущества действуют до 31 мая 2020 года.

Кроме того, петербуржцы могут получить бесплатные блюда при заказах еды на дом в пиццериях и ресторанах города. Так, до конца мая заведение Apres Ski при заказе от 2 000 рублей подарит пиццу «Пепперони». Рестораны Italiani и Italy при заказе от 1000 и 1500 рублей соответственно подарят пиццу, а мясной ресторан Hitch – копченый ростбиф Rump. До конца июня «Додо Пицца» подарит пиццу «Четыре сезона» или «Пепперони» при заказе от 665 рублей.

Чтобы принять участие в акциях Tele2 необходимо на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2» в разделе программы лояльности «Больше» выбрать указанные выше сервисы, нажать кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодомами, которые необходимо будет ввести в приложениях сервисов или на сайтах ресторанов при заказе.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Расширение партнерского предложения Tele2 с сервисами доставки продуктов стало закономерным шагом в эффективном сотрудничестве брендов. В режиме изоляции подобные решения стали играть очень важную роль. Мы предлагаем своим абонентам выгодные тарифы с широким набором услуг, а также наиболее комфортные условия при онлайн-покупках. Подобное сотрудничество является частью нашей бизнес-стратегии. Tele2 – оператор, который поддерживает стиль жизни абонентов и предлагает дополнительные возможности за рамками мобильной связи».