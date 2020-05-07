Петербуржец с ножом похитил продукты из «Окея»

В Северной столице мужчина с ножом похитил продукты из магазина «Окей». Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в гипермаркете на Выборгском шоссе еще в апреле, однако менеджер службы безопасности сообщил об этом в полицию только 6 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный ворвался в магазин, начал угрожать сотрудникам ножом и похитил товар почти на десять тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался местный житель. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин в Кировском районе дважды за день пытались обокрасть преступницы-рецидивистки. Оба раза продукты пытались пронести без оплаты. Злоумышленниц передали в 64-й отдел полиции.