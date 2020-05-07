СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным

СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным
Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года. Фото: Pixabay

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным.

Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе СКА.

Ранее он выступал в магнитогорском «Металлурге».

В КХЛ 27-летний хоккеист провел 471 матч и отметился 184 (69+115) очками при общем показателе полезности +78.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Игорь Шестеркин написал, что пришел в команду еще совсем молодым и это были самые лучшие годы в его жизни. За время, проведенное в составе СКА, были завоеваны два Кубка Гагарина, российское чемпионство. Также Шестеркин вспомнил “невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту и парады на Невском”.

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