В Петербурге предлагают создать экстренные велополосы, как в Европе

«Петербургское велообщество» предлагает обустроить в городе временную велосипедную инфраструктуру. Это позволит жителям передвигаться по улицам в условиях пандемии коронавируса, сохраняя безопасную дистанцию.

Лаборатория Оптимальные транспортные системы OTS LAB разработала карту временной велосипедной инфраструктуры на период пандемии.

«На основании этой карты они должны определить наиболее перспективные и требующие приоритетной реализации маршруты. Организовать их можно за счет избыточной ширины проезжей части, где можно, подвинув автомобильный трафик, выделить полметра для велополосы, либо за счет широких тротуаров, где велосипедисты комфортно могли бы соседствовать с пешеходным потоком», — пояснил gazeta.spb.ru руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

Карту велообщество в ближайшие дни направит в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). К письму активисты намерены прикрепить руководство берлинских властей. Город одним из первых начал разворачивать временную велоинфраструктуру в условиях борьбы с коронавирусом и разработал стандарт. Опыт его уже успели перенять другие страны.

Как отметил урбанист Аркадий Гершман, города по всему миру экстренно расширяют тротуары и создают велоинфраструктуру. Тенденция замечена в Париже, Берлине, Лондоне, США и даже Грузии.

В условиях пандемии личный транспорт представляется более безопасным, чем общественный.

«Прямое влияние общественного транспорта на распространение коронавируса не доказано, но многие пытаются перестраховаться. Личный транспорт вышел на первое место. Но, если все мы будем ездить на автомобилях, то превратим город в одну большую парковку из дымящих автомобилей. Это приведет к транспортному коллапсу, проблемам с экологией и безопасностью», — отметил Гершман в разговоре с gazeta.spb.ru.

По словам урбаниста, на полную мощность новые велополосы заработают после снятия ограничений. Люди, вероятно, некоторое время будут бояться пользоваться автобусами и метро, и велосипед станет хорошей альтернативой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Петербургское велообщество» запустило петицию с призывом безвозмездно предоставить велосипеды медикам и разрешить деятельность по продаже и прокату велосипедов во время карантина. Петицию подписали более 700 человек.