В Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды

Велосообщество предложило дополнительные меры для защиты от коронавируса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Велосообщество предложило дополнительные меры для защиты от коронавируса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургское велообщество призывает безвозмездно предоставлять велосипеды медикам и другим представителям жизненно важных профессий. Меры связаны с защитой горожан от коронавируса.

Активисты разместили петицию на сайте change.org с призывом принять дополнительные меры против COVID-19.

«Несмотря на сокращение пассажиропотока в общественном транспорте, он продолжает оставаться источником повышенного риска заражения», — подчеркнули в велообществе.

Общественный транспорт, как отмечают активисты, не позволяет соблюдать социальную дистанцию. При этом ряд горожан вынужден им пользоваться для поездок на работу.

Велосообщество предлагает разрешить деятельность по продаже, прокату и ремонту велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколес и т.д.) во время карантина, рекомендовать велосипеды для походов в магазин и аптеку, а также организовать временные велополосы по проезжей части.

Петиция адресована губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за пандемии коронавируса вырос спрос на курьеров.