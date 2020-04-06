В Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды

В Петербурге предлагают предоставить медикам бесплатные велосипеды
Велосообщество предложило дополнительные меры для защиты от коронавируса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургское велообщество призывает безвозмездно предоставлять велосипеды медикам и другим представителям жизненно важных профессий. Меры связаны с защитой горожан от коронавируса.

Активисты разместили петицию на сайте change.org с призывом принять дополнительные меры против COVID-19.

«Несмотря на сокращение пассажиропотока в общественном транспорте, он продолжает оставаться источником повышенного риска заражения», — подчеркнули в велообществе.

Общественный транспорт, как отмечают активисты, не позволяет соблюдать социальную дистанцию. При этом ряд горожан вынужден им пользоваться для поездок на работу.

Велосообщество предлагает разрешить деятельность по продаже, прокату и ремонту велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколес и т.д.) во время карантина, рекомендовать велосипеды для походов в магазин и аптеку, а также организовать временные велополосы по проезжей части.

Петиция адресована губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за пандемии коронавируса вырос спрос на курьеров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
велосипедисты велосипеды коронавирус медики новости спб петербургское велообщество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...