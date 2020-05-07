Глава Крыма заявил, что COVID-19 может сорвать курортный сезон в республике в этом году

На сегодняшний день в Крыму 168 человек, зараженных коронавирусом. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в Крыму 168 человек, зараженных коронавирусом. Фото: Baltphoto

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон на полуострове, скорее всего, не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С 12 мая в регионе вводятся новые ограничения: в общественных местах сделают обязательным ношение средств защиты. При этом уже с 18 мая к работе будут постепенно возвращаться различные предприятия. Какие именно, однако, пока неизвестно. Тем не менее, Аксенов сразу заявил, что это не касается санаториев и гостиниц.

Открытие отелей и пансионатов возможно лишь в случае стабилизации эпидемиологической ситуации, о чем сейчас судить достаточно трудно. Пока что власти Крыма разрабатывают меры поддержки пострадавшей туристической сферы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зампред правительства Крымской Республики Павел Королев внезапно скончался на 61-м году жизни.