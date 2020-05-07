«Пятерочка» запустила доставку продуктов в Петербурге

Сеть супермаркетов «Пятерочка» запустила доставку продуктов на дом в Петербурге. Правда, пока что эта опция доступна только жителям центральных районов города.

О нововведении сообщил в пресс-службе холдинга X5 Retail Group, куда входят супермаркеты «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток». Сейчас заказать продукты с доставкой на дом могут петербуржцы, проживающие в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Фрунзенском, Кировском районах.

При этом в компании отмечают, что зона доставки расширяется с каждой неделей и к началу лета должна полностью охватить город. Заказать продукты можно через мобильное приложение «Пятерочки», доступное как на Android, так и на iOS. Цены на товары, как и скидки и акции, остаются прежними.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tele2 предлагает своим абонентам скидки на доставку продуктов и готовой еды.