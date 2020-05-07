В Петербурге перед судом предстанут лжегазовики

Они обманывали пенсионеров, продавая им ненужные сигнализаторы утечки газа.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Два жителя Пушкинского района обвиняются в обмане пенсионеров. Мошенники ходили по домам и представлялись сотрудникам госорганизаций. Пенсионерам мужчины говорили, что продают сигнализаторы загазованности. Они уверяли, что это обязательно, поэтому пожилым людям было некуда деваться. Некоторые соглашались и покупали ненужный гаджет. Одна пенсионерка купила сигнализатор за 30 тысяч рублей, который на деле стоил всего не дороже полутора тысяч рублей.

Им также удалось обмануть еще двух граждан на общую сумму 30 тысяч рублей. Мошенникам предстоит предстать перед судом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве под видом ремонта труб. Пожилая жительница Фрунзенского района стала жертвой мошенничества. Трое неизвестных похитили у неё более 74 тыс. рублей под видом капитального ремонта труб.