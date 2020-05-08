Ксения Бородина сфотографировалась с подделкой люксовой сумки

Подписчики высмеяли звезду, которая не может купить себе дорогой аксессуар.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем пишет Telegram-канал «Курятник», в котором раскрыли тайны сумки телеведущей Ксении Бородиной. В посте говорится, что звезда выложила якобы обновку от Chanel за 400 тысяч рублей, но на самом деле это фейк. Такую подделку можно купить в интернет-магазине всего за 32 тысячи рублей. Авторы также припомнили Бородиной, как она покупала себе вещи на рынке «Дубровка», а говорили, что отоваривается в брендовых магазинах и за границей.

При этом на канале отметили, что не только телеведущая покупает подделки. Тем же занимаются Ольга Бузова, Анфиса Чехова и многие другие звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «руки-базуки» Кирилла Терешина оказались вазелиновой подделкой. При этом хирургам удалось вырезать поврежденные ткани лишь с одной руки. Впоследствии Терешину неоднократно потребуется повторная помощь хирургов.