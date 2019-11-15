«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались вазелиновой подделкой

Выяснилось, что Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», увеличил объем бицепсов до опасного размера, вкачивая в мышцы вазелин.

О том, из чего состоят рекордных размеров мышцы на самом деле рассказал хирург Сеченовского университета Дмитрий Мельников, проводивший Терешину операцию по удалению поврежденных тканей. Оказывается, молодой человек самостоятельно вкалывал в бицепсы разогретое вазелиновое масло. Зачем он это делал, остается загадкой.

При этом хирургам удалось вырезать поврежденные ткани лишь с одной руки. Впоследствии Терешину неоднократно потребуется повторная помощь хирургов.

Как пишет «МК», Дмитрий Мельников и раньше встречал подобные ситуации, когда люди с той или иной целью вкалывают в части тела вазелин. Однако медик предупреждает, что это может быть смертельно опасно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о бое между Терешиным и интернет-блогером Олегом Монголом.