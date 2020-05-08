В Петербурге на коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч человек

В Северной столице медики продолжают обследовать горожан с признаками ОРВИ на коронавирусную инфекцию нового типа. Так, за сутки было проверено более 11 тыс. человек.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Как сообщает оперштаб «Петербург против коронавируса», за сутки в городе были обследованы на инфекцию Covid-19 11,324 тыс. человек. Болезнь выявлена у 375 жителей..

На карантине в Северной столице сейчас находятся 3,943 тыс. человек.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционисты назвали возможный сценарий пика Covid-19 в России. По их мнению, взрывного сценария позволили избежать вовремя принятые ограничительные меры.