Коронавирус выявили у 91 человека в 11 районах Ленобласти

Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 91 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена в 11 районах.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Так, новый вирус был подтвержден у жителей в Бокситогорском районе, Волосовском районе, Всеволожском районе, Выборгском районе, Гатчинском районе, Кингисеппском районе, Киришском районе, Кировском районе, Ломоносовском районе, Сланцевском районе и Тосненском районе.

В общей сложности в регионе 1354 заболевших. 366 жителей региона смогли побороть болезнь. За всё время зафиксировано 4 смерти.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики Ленобласти получат надбавку за работу с больными коронавирусом.