В Петербурге мошенник получил квартиру умершего хозяина на Красного Курсанта и продал её

В Петербурге мошенник получил квартиру умершего хозяина на Красного Курсанта и продал её
Прокуратура в судебном порядке просит аннулировать совершенные сделки по передаче квартиры в собственность и её продаже. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петроградского района выяснила, что после смерти владельцев квартиры в одном из домов по улице Красного Курсанта, его жилплощадь досталась мошеннику.

По версии правоохранительных органов, у погибших не было наследников, завещания также никто не составил. Тем не менее, недвижимость удалось заполучить дельцу, предъявившему поддельное свидетельство о праве на наследство. Злоумышленник представился «внуком» собственников.

Получив права на владение квартирой, мошенник оперативно продал жилплощадь, о чем и стало известно прокуратуре. Сейчас сделки просят признать недействительными в судебном порядке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину, работавшего охранником на Кировском заводе, обвиняют в четырех эпизодах мошенничества. Наказание ему назначит суд Василеостровского района.

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