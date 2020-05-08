Охранника Кировского завода обвинили в мошенничестве

Охранника Кировского завода обвинили в мошенничестве
Охранник предстанет перед судом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге перед судом предстанет 44-летний охранник ОАО «Кировский завод». Его обвиняют в четырех эпизодах мошенничества.

Как полагает следствие, в декабре 2019 года мужчина разработал план по хищению чужих денег. Под предлогом помощи в получении удостоверения частного охранника он ввел в заблуждение пять человек. Помогать им в действительности он не собирался.

«После чего получил от каждого денежные средства в размере от 10 до 20 тыс. рублей, которые присвоил себе и распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны две женщины, подозреваемые в мошенничестве с деньгами пенсионерки. Злоумышленницы, по версии следствия, действовали под видом организации по капремонту жилья.

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