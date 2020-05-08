С 12 мая суды Петербурга начнут слушать все категории дел

Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи начинают возвращаться к привычному режиму работу. С 12 мая слушаются все категории дел.

В связи с пандемией коронавируса в работу судов внесены изменения. Войти в здания участники процессов и слушатели смогут только при наличии средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Внутри, включая залы судебных заседаний, будет действовать социальная дистанция в 1,5 метра.

«Лица, которые нарушат указанные требования, будут удаляться из залов судебных заседаний и зданий судов», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после 12 мая в Петербурге планируют ввести обязательный масочный режим. Носить маски и перчатки горожан обяжут в общественных местах и транспорте. Без них петербуржцы не смогут посетить магазины, мфц и другие места скопления людей.