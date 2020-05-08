В Петербурге закрываются три гипермаркета «Карусель»

В Северной столице закроются три гипермаркета торговой сети «Карусель»: на улицах Руставели, 43, литера А и Карбышева, 9, литера А, а также по адресу Коломяжский проспект, 17, корпус 1.

Филиалы «Карусели» будут работать до 10 мая, после чего закроются в связи с трансформацией бизнеса холдинга Х5 Retail Group, которому принадлежит также «Пятерочка» и «Перекресток». В компании объяснили, что они сменили стратегию и намерены открывать больше супермаркетов в жилых зданиях, так как клиентам удобнее совершать покупки в магазинах «у дома».

На месте гипермаркетов на Карбышева и Коломяжском откроются гипермаркеты «Перекресток». О датах начала работы в Х5 Retail Group ничего не сказали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пятерочка» запускает доставку продуктов на дом в Петербурге.