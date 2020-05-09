В День Победы в Петербурге могут устроить «секретный» салют

Западный военный округ и правительство Петербурга по слухам намерены провести салют в честь Дня Победы. Однако увидеть его рядовые горожане не смогут.

В Петербурге организуют два салюта. Один — без фейерверков, только с залпами орудий, другой — с фейерверком, пишет znak.com со ссылкой на источник в городском правительстве.

Место проведения зрелищного салюта держат в секрете. Меры приняты для того, чтобы горожане не пришли его смотреть, забыв про режим самоизоляции. Кто будет присутствовать при запуске фейерверков, не уточняется.

Ранее Западный Военный округ анонсировал салют вечером 9 мая. Выпустить планируется 30 артиллерийских залпов. Также сообщалось о запуске тысячи фейерверков, однако губернатор Петербурга Александр Беглов эту информацию опроверг. «Шоу не будет», — сказал он.