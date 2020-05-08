Беглов: в Петербурге не будет салюта на 9 мая, все ограничения сохранятся

Петербург впервые будет встречать День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Он напомнил, что наступающий праздник не отменяет режим самоизоляции. Все массовые мероприятия отменены, не будет салюта и возложения венков на мемориальных кладбищах, они будут закрыты.

Как сообщили на сайте администрации, также не будет шествия Бессмертного полка. Будут произведены только залповые выстрелы.

Градоначальник отметил, что в Северной столице исторически сложилось особо торжественно отмечать День Победы, однако в этот раз придется набраться терпения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» для участия в параде 9 мая. Аналогичный переход из пункта базирования в Кронштадте совершат противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец»,