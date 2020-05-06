В Петербург прибыли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» для участия в параде 9 мая

На борту крейсера "Аврора" прозвучат всенародно любимые песни о ВОВ. Фото: aurora.org.ru

На борту крейсера "Аврора" прозвучат всенародно любимые песни о ВОВ. Фото: aurora.org.ru

У набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге пришвартовались учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы.

В четверг, 7 мая, аналогичный переход из пункта базирования в Кронштадте совершат противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец», сообщает пресс-служба ЗВО.

В День Победы в Великой Отечественной войне корабли поднимут государственный флаг РФ, Военно-Морской Флан и Знамя Победы. Также 9 мая состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме.

Кроме того, на борту крейсера «Аврора» прозвучат всенародно любимые песни о ВОВ в исполнении Адмиралтейского оркестра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как россияне смогут увидеть воздушный парад в День Победы.