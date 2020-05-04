Стало известно, как россияне смогут увидеть воздушный парад в День Победы

В понедельник, 4 мая, в столице состоится репетиция воздушного парада к празднованию Дню Победы, которое, — впервые в формате самоизоляции, — пройдет 9 мая.

В Москве на время репетиционных мероприятий действует ограничение воздушного пространства. Информация об этом появилась на официальном сайте Росавиации. Аналогичные изменения планируются и непосредственно перед проведением парада, сообщает ведомство.

Действующие ограничения повлияют на работу столичных аэропортов. На 25 минут, с 9:40 до 10:05 и с 9:50 до 10:15 по Москве, остановится работа Шереметьево и Внуково , с 9:50 до 10:40 перестанет действовать Домодедово, Раменское и Остафьево. С 8:40 до 9:40 закрыт аэропорт Калуга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Белоруссии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Парад Победы пройдет в штатном режиме.