Милла Йовович на русском прочитала «Муху-Цокотуху» для подписчиков

Актриса Милла Йововч присоединилась к акции «Сказки на дому». Для своих подписчиков в Instagram она на русском прочитала «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского.

Йовович опубликовала в Instagram ролик, на котором вслух рассказывает «Муху-Цокотуху». Задача акции — поддержать детей, оставшихся на карантине из-за пандемии коронавируса.

«Я собираюсь записать несколько моих любимых сказок на русском и затем я попробую и запишу несколько сказок на английском для детей постарше. Наслаждайтесь!», — написала Йовович.

В рамках акции «Сказки на дому» артисты со всего мира читают сказки и поют колыбельные. Участие в ней приняли Данила Козловский, Михаил Шац, Изабель Эйдлен, Адександр Рыбак, Дарья Мельникова, Дарен Аронофски, Райф Файнс и другие.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Милла Йовович опубликовала видео, на котором её дети Эвер и Дэшилл на русском языке поют «Антошку».