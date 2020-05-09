В Первом меде лечатся около 200 «тяжелых» больных с коронавирусом

Ректор Первого Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Сергей Багненко рассказал о ситуации в медучреждении.

На сегодняшний день в лежат около двух сотен пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние которых оценивается как средней и тяжелой стадии, большинство из них поместили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, сообщает 78.ru.

Багненко также отметил, что на 200 больных в Первом меде приходится 200 человек медицинского персонала. В реанимации работают одна медсестра на три койки и один врач на шесть коек.

Около сотни больных находятся на кислороде, около четверти — в реанимации и порядка 20 человек — на жесткой вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленэкспо оборудуют еще 474 койки для зараженных коронавирусом.